Trieste, il presidio del porto a rischio sgombero: «Pronti alla resistenza passiva» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il presidio No Green pass al porto di Trieste è a rischio sgombero. La zona attualmente occupata dalla protesta indetta dal sindacato Clpt e nel frattempo passata ai No vax potrebbe essere “liberata” con un intervento delle forze dell’ordine. Che potrebbe arrivare stamattina o nel pomeriggio, dopo la chiusura delle urne per le elezioni. Ieri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, un intervento della polizia per sgomberare gli scioperanti è stato ventilato durante un incontro tra le forze dell’ordine e alcuni portuali. Mentre anche il presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino ha parlato di «situazione non più tollerabile». E l’ex leader Stefano Puzzer ha lasciato il sindacato e ha detto che non lavorerà fino a quando non verrà revocato il certificato. ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) IlNo Green pass aldiè a. La zona attualmente occupata dprotesta indetta dal sindacato Clpt e nel frattempo passata ai No vax potrebbe essere “liberata” con un intervento delle forze dell’ordine. Che potrebbe arrivare stamattina o nel pomeriggio, dopo la chiusura delle urne per le elezioni. Ieri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, un intervento della polizia per sgomberare gli scioperanti è stato ventilato durante un incontro tra le forze dell’ordine e alcuni portuali. Mentre anche il presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino ha parlato di «situazione non più tollerabile». E l’ex leader Stefano Puzzer ha lasciato il sindacato e ha detto che non lavorerà fino a quando non verrà revocato il certificato. ...

