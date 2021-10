Torino torna al centrosinistra, con il 56,6% di preferenze Stefano Lo Russo è il nuovo primo cittadino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Lo Russo è il quinto sindaco su cinque candidati di centrosinistra nelle grandi città che a queste elezioni amministrative, con il 56% di voti, porta il risultato positivo al Nazareno. Si è fermato al 40% invece il suo competitor. DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: Stefano LO Russo È ELETTO SINDACO DI #Torino#Ballottaggi#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/u1IMBqph4H — YouTrend (@you trend) October 18, 2021 Damilano all’ombra della Mole sarebbe potuto esser l’unica notizia di giornata ma dopo Napoli, Bologna, Milano e la scontata vittoria romana, anche Torino si apre al ritorno del centrosinistra propriamente detto. Dopo l’esperienza di Chiara Appendino, ora è tempo di riprendere il discorso lì dove lo aveva lasciato Piero Fassino. Signori e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021)Loè il quinto sindaco su cinque candidati dinelle grandi città che a queste elezioni amministrative, con il 56% di voti, porta il risultato positivo al Nazareno. Si è fermato al 40% invece il suo competitor. DECISION DESK QUORUM/YOUTREND:LOÈ ELETTO SINDACO DI ##Ballottaggi#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/u1IMBqph4H — YouTrend (@you trend) October 18, 2021 Damilano all’ombra della Mole sarebbe potuto esser l’unica notizia di giornata ma dopo Napoli, Bologna, Milano e la scontata vittoria romana, anchesi apre al ritorno delpropriamente detto. Dopo l’esperienza di Chiara Appendino, ora è tempo di riprendere il discorso lì dove lo aveva lasciato Piero Fassino. Signori e ...

Advertising

LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Toro_News : ?? | NEWS #Praet torna finalmente in gruppo e sarà a disposizione di #Juric in #TorinoGenoa. Le ultime sui granata - CharlesLydgate : RT @neXtquotidiano: Torino torna al centrosinistra, con il 56,6% di preferenze Stefano Lo Russo è il nuovo primo cittadino - neXtquotidiano : Torino torna al centrosinistra, con il 56,6% di preferenze Stefano Lo Russo è il nuovo primo cittadino… - globalistIT : I primi risultati da #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino torna Collegno: domenica 24 ottobre torna Cit Mercà, il mercatino dell'usato Torna il 24 Ottobre su viale XXIV maggio il mercatino dell'usato del Cit Mercà di Collegno. La ... Il vintage e l'antiquariato, molto apprezzati in una delle più importanti città alle porte di Torino, ...

FUMETTI E GAMES A MILANO - un nuovo spazio dedicato alla Feltrinelli di Piazza Piemonte ...di successo premiato dal pubblico che è stato già replicato in alcuni store la Feltrinelli a Torino ...o gli show match esport con diversi gaming influencer e teamdi giocatori professionisti - torna ...

Il Torino torna a casa carico di Mozzarelle -FOTO- napolipiu.com Torino torna a sinistra: Lo Russo sovverte i pronostici Torino Domani e Articolo Uno. Brutte notizie invece per Paolo Damilano, candidato del centrodestra. Due settimane fa, alla prima tornata, Lo Russo aveva ottenuto il 43,86% dei consensi contro il 38,9% ...

Ballottaggio Torino: Lo Russo avanti a Damilano In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Torino, Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 56 e il 60 mentre Paolo D ...

il 24 Ottobre su viale XXIV maggio il mercatino dell'usato del Cit Mercà di Collegno. La ... Il vintage e l'antiquariato, molto apprezzati in una delle più importanti città alle porte di, ......di successo premiato dal pubblico che è stato già replicato in alcuni store la Feltrinelli a...o gli show match esport con diversi gaming influencer e teamdi giocatori professionisti -...Torino Domani e Articolo Uno. Brutte notizie invece per Paolo Damilano, candidato del centrodestra. Due settimane fa, alla prima tornata, Lo Russo aveva ottenuto il 43,86% dei consensi contro il 38,9% ...In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Torino, Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 56 e il 60 mentre Paolo D ...