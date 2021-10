Superbike, Toprak Razgatl?o?lu vs Jonathan Rea, solo 30 punti tra i due alla vigilia dell’ultimo atto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Toprak Razgatl?o?lu vs Jonathan Rea, chi vincerà il Mondiale Superbike 2021? La lotta è ancora aperta dopo il GP d’Argentina, penultimo atto della stagione che si è concluso ieri nell’impianto di San Juan. I protagonisti della serie si spostano ora in Indonesia, tracciato inedito che deciderà una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Il Mandalika International Street Circuit, impianto che nel 2022 dovrà accogliere anche il Motomondiale, sarà il teatro perfetto per questa sfida che negli ultimi eventi è entrata sempre più nel vivo, una sfida colpo su colpo che per ora sta sorridendo a Razgatl?o?lu. Il turco di Yamaha è uscito dal Sudamerica con 30 punti di vantaggio con ancora due gare rimaste (tre se consideriamo la superpole race). La race-2 argentina ha permesso a Rea di ricucire il gap con ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021)Razgatl?o?lu vsRea, chi vincerà il Mondiale2021? La lotta è ancora aperta dopo il GP d’Argentina, penultimodella stagione che si è concluso ieri nell’impianto di San Juan. I protagonisti della serie si spostano ora in Indonesia, tracciato inedito che deciderà una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Il Mandalika International Street Circuit, impianto che nel 2022 dovrà accogliere anche il Motomondiale, sarà il teatro perfetto per questa sfida che negli ultimi eventi è entrata sempre più nel vivo, una sfida colpo su colpo che per ora sta sorridendo a Razgatl?o?lu. Il turco di Yamaha è uscito dal Sudamerica con 30di vantaggio con ancora due gare rimaste (tre se consideriamo la superpole race). La race-2 argentina ha permesso a Rea di ricucire il gap con ...

