Su El Pais “il complesso spagnolo di Mourinho”: «Gli psicologi pagherebbero oro per averlo sul divano» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Ah, quanto pagherebbe uno psicologo per 50 minuti di Mourinho sul duo divano”. Chissà quante cose scoprirebbe di questo allenatore che Daniel Verdù su El Pais descrive come “un personaggio a tratti travagliato, malinconico, narcisista ed egocentrico. Un ragazzo odioso e allo stesso tempo accattivante, eroico, nella sua ostinata scorrettezza politica”. Uno che per l’editorialista spagnolo soffre di un “complesso” evidente: la Spagna. “Non è necessario rivolgersi a Freud, però, per rilevare un trauma radicato: la Spagna”. “La Roma non ha mai avuto un gruppo così ampio di giocatori della stessa nazionalità. Era qualcosa di unico. Gli argentini ei brasiliani sono stati fino all’anno scorso quelli che avevano nutrito di più la squadra in periodi diversi. Ma una combinazione di coincidenze, attraverso ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Ah, quanto pagherebbe uno psicologo per 50 minuti disul duo”. Chissà quante cose scoprirebbe di questo allenatore che Daniel Verdù su Eldescrive come “un personaggio a tratti travagliato, malinconico, narcisista ed egocentrico. Un ragazzo odioso e allo stesso tempo accattivante, eroico, nella sua ostinata scorrettezza politica”. Uno che per l’editorialistasoffre di un “” evidente: la Spagna. “Non è necessario rivolgersi a Freud, però, per rilevare un trauma radicato: la Spagna”. “La Roma non ha mai avuto un gruppo così ampio di giocatori della stessa nazionalità. Era qualcosa di unico. Gli argentini ei brasiliani sono stati fino all’anno scorso quelli che avevano nutrito di più la squadra in periodi diversi. Ma una combinazione di coincidenze, attraverso ...

