Roma, per Zaniolo nessuna lesione al ginocchio: le condizioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) nessuna lesione al ginocchio per Nicolò Zaniolo e la Roma tira un sospiro di sollievo. Il giocatore giallorosso si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l’infortunio nella gara di ieri sera con la Juventus, che ha escluso lesioni al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà monitorato per valutare le sue condizioni. Ieri, nel match perso 1-0 dalla Roma, Zaniolo ha lasciato il campo nel corso del primo tempo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021)alper Nicolòe latira un sospiro di sollievo. Il giocatore giallorosso si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l’infortunio nella gara di ieri sera con la Juventus, che ha escluso lesioni alsinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà monitorato per valutare le sue. Ieri, nel match perso 1-0 dallaha lasciato il campo nel corso del primo tempo. L'articolo proviene da Italia Sera.

