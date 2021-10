Rinnovo Ansu Fati, Jorge Mendes si infila tra il giocatore e il Barcellona (Di martedì 19 ottobre 2021) Rinnovo Ansu Fati, il procuratore starebbe bloccando le trattative con il Barcellona per il prolungamento del contratto Dopo aver blindato Pedri, il Barcellona è al lavoro per rinnovare il contratto del suo nuovo numero 10, Ansu Fati. Tuttavia, stando a El Nacional, la trattativa sarebbe tutt’altro che conclusa. C’è lo zampino dell’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Il potente procuratore avrebbe infatti rifiutato la clausola da un miliardo di euro. Ansu Fati è in scadenza nel prossimo giugno ed in Spagna è stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021), il procuratore starebbe bloccando le trattative con ilper il prolungamento del contratto Dopo aver blindato Pedri, ilè al lavoro per rinnovare il contratto del suo nuovo numero 10,. Tuttavia, stando a El Nacional, la trattativa sarebbe tutt’altro che conclusa. C’è lo zampino dell’agente di Cristiano Ronaldo,. Il potente procuratore avrebbe infatti rifiutato la clausola da un miliardo di euro.è in scadenza nel prossimo giugno ed in Spagna è stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

