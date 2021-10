Quirinale, il Pd ha pronto il jolly “rosa” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ma quale Sergio Mattarella, ma quale Mario Draghi, i compagni di sinistra lavorano a un piano alternativo e segreto per la corsa al Quirinale. Non si tratta degli eterni Romano Prodi e Walter Veltroni, impegnati più alla pubblicazione di capolavori autobiografici o di gialli alla Simenon. Né tantomeno si tratta di Paolo Gentiloni che sarebbe una soluzione ma non la soluzione gradita agli eredi di via delle Botteghe Oscure. Insomma, gli ex Ds scalpitano, vogliono essere i protagonisti del grande gioco quirinalizio. Come? La carta segreta rimanda a una signora della ditta che è nata e cresciuta nel Partito comunista e ha seguito passo tutte le evoluzioni del Bottegone, dal Pds al Pd. Oggi Anna Finocchiaro passeggia per le vie del centro della Capitale, si tiene lontana dai palazzi, si è dunque inabissata, forse più per tatticismo, ed è stata quasi dimenticata. Eppure il ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ma quale Sergio Mattarella, ma quale Mario Draghi, i compagni di sinistra lavorano a un piano alternativo e segreto per la corsa al. Non si tratta degli eterni Romano Prodi e Walter Veltroni, impegnati più alla pubblicazione di capolavori autobiografici o di gialli alla Simenon. Né tantomeno si tratta di Paolo Gentiloni che sarebbe una soluzione ma non la soluzione gradita agli eredi di via delle Botteghe Oscure. Insomma, gli ex Ds scalpitano, vogliono essere i protagonisti del grande gioco quirinalizio. Come? La carta segreta rimanda a una signora della ditta che è nata e cresciuta nel Partito comunista e ha seguito passo tutte le evoluzioni del Bottegone, dal Pds al Pd. Oggi Anna Finocchiaro passeggia per le vie del centro della Capitale, si tiene lontana dai palazzi, si è dunque inabissata, forse più per tatticismo, ed è stata quasi dimenticata. Eppure il ...

Quirinale, il Pd ha pronto il jolly “rosa” Nicola Porro Quirinale, il Pd ha pronto il jolly “rosa” Ma quale Sergio Mattarella, ma quale Mario Draghi, i compagni di sinistra lavorano a un piano alternativo e segreto per la corsa al Quirinale. Non si tratta degli eterni Romano Prodi e Walter Veltroni ...

