Porto | Conceicao |  «Milan forte Ibrahimovic? Uno dei migliori al mondo»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sergio, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Champions contro il. Ecco le sue parole Sergio, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Champions League contro il. Ecco le sue parole:– «Speriamo di fare una buona partita, e un buon risultato. È una serata molto importante, decisiva per il passaggio del turno nella fase a gironi. Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al, puntiamo a vincere».– «Molto, in campionato non ha perso e ha giocato già contro squadre forti come Juventus, Atalanta, Lazio. È una squadra fortissima, poteva vincere ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Conceicao

Commenta per primo Sergio, allenatore del, parla alla vigilia della sfida Champions contro il Milan : 'Speriamo di fare una buona partita, e un buon risultato. È una serata molto importante, decisiva per il ...C'è una cosa in cui i Conceição battono i Maldini: Cesare, Paolo e Daniel non hanno uno stadio intitolato a loro, Sergio invece sì. E al di là delle Champions e dei titoli vinti la vecchia ala se ne ...Sport - Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al mondo, puntiamo a vincere'. LA SFIDA COL MILAN - ' Credo che tutta la squadra si esalti all'aumentare del livello di gioco. È ...Secondo, e imbattuto, in Serie A, ultimo a zero punti in Champions League. Il Milan di Pioli vola al Do Dragao dove, domani sera contro il Porto, deve assolutamente prendere ...