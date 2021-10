Pordenone | ufficiale l’arrivo di Tedino in panchina | contratto fino al 2022 con opzione

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuovo cambio inper il. Il club friulano, infatti, dopo gli esoneri di Paci e Rastelli, ha annunciatodi Brunoche avrà l’arduo compito di provare a risollevare le sorti di una squadra completamente allo sbando. Il tecnicose è già stato alla guida dei neroverdi per quattro stagioni: dal 1999 al 2001 in serie D e dal 2015 al 2017 in Lega Pro, raggiungendo in entrambi i casi la semifinale play-off.ha firmato unsino a giugno, condi rinnovo pluriennale. Nello staff tecnico saranno presenti l’allenatore in seconda Carlo Marchetto, già neroverde dal 2015 al 2017, e il collaboratore tecnico Alcide Di Salvatore. SportFace.