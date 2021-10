Osimhen come Ronaldo: salto da record per segnare contro il Torino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victor Osimhen brilla sempre di più, affermando ogni volta le sue doti da bomber vero, come fatto anche con il Torino. Grazie a lui infatti il Napoli ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato. NAPLES, ITALY - OCTOBER 17: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring their team's first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il gol contro i granata è da extraterrestre: il nigeriano ha colpito il pallone all'altezza di 2 metri e 52 centimetri. Solo quattro centimetri in meno rispetto al gol di Cristiano Ronaldo (2,56 metri) contro la Sampdoria che gli valse le prime pagine su tutti i giornali. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victorbrilla sempre di più, affermando ogni volta le sue doti da bomber vero,fatto anche con il. Grazie a lui infatti il Napoli ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato. NAPLES, ITALY - OCTOBER 17: Victorof SSC Napoli celebrates after scoring their team's first goal during the Serie A match between SSC Napoli andFC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il goli granata è da extraterrestre: il nigeriano ha colpito il pallone all'altezza di 2 metri e 52 centimetri. Solo quattro centimetri in meno rispetto al gol di Cristiano(2,56 metri)la Sampdoria che gli valse le prime pagine su tutti i giornali.

