‘Non solo la Ciociara’ di Silvano Olmi, mercoledì a Roma la presentazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà presentato mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 18.30, in via Cassia 492, a Roma, presso il Museo Crocetti, il libro dal titolo “Non solo la Ciociara”, scritto dal giornalista Silvano Olmi e pubblicato da Fergen Edizioni. La presentazione è organizzata dall’associazione culturale M.Arte, aderente all’Asi, Associazioni Sportive Italiane, e partner di ViviRoma.it. All’evento, presentato da Franca Carlisi Manzo, parteciperanno l’autore Silvano Olmi, il Senatore Maurizio Gasparri, l’Avvocato Maria Giuseppina Lo Iudice e la presidente dell’associazione M.Arte, Roberta Di Casimirro. Il giornalista Silvano Olmi narra gli stupri compiuti dalle truppe coloniali francesi in Italia nel 1943-1944, conosciuti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà presentato20 ottobre 2021, alle ore 18.30, in via Cassia 492, a, presso il Museo Crocetti, il libro dal titolo “Nonla Ciociara”, scritto dal giornalistae pubblicato da Fergen Edizioni. Laè organizzata dall’associazione culturale M.Arte, aderente all’Asi, Associazioni Sportive Italiane, e partner di Vivi.it. All’evento, presentato da Franca Carlisi Manzo, parteciperanno l’autore, il Senatore Maurizio Gasparri, l’Avvocato Maria Giuseppina Lo Iudice e la presidente dell’associazione M.Arte, Roberta Di Casimirro. Il giornalistanarra gli stupri compiuti dalle truppe coloniali francesi in Italia nel 1943-1944, conosciuti ...

