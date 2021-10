Niente da fare, la frase di Pioli su Ibrahimovic ‘preoccupa’ il Milan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Migliorano le condizioni di Ibrahimovic, che però non partirà titolare contro il Porto. La conferma del tecnico del Milan Pioli. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno. Contro l’Hellas Verona Zlatan Ibrahimovic è tornato ufficialmente a disposizione del tecnico Stefano Pioli, mettendosi alle spalle l’infiammazione al tendine di Achille che lo aveva costretto a restare ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Migliorano le condizioni di, che però non partirà titolare contro il Porto. La conferma del tecnico del. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno. Contro l’Hellas Verona Zlatanè tornato ufficialmente a disposizione del tecnico Stefano, mettendosi alle spalle l’infiammazione al tendine di Achille che lo aveva costretto a restare ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

