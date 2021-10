"Mura" per 2 anni nell'armadio il cadavere della mamma per avere la pensione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per quasi 2 anni ha nascosto in un armadio il cadavere della madre, morta per cause naturali, per continuare a incassarne la pensione. E avrebbe continuato ancora se la convivente non lo avesse raccontato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per quasi 2ha nascosto in unilmadre, morta per cause naturali, per continuare a incassarne la. E avrebbe continuato ancora se la convivente non lo avesse raccontato...

Advertising

Corriere : Buccinasco, mura nell’armadio la madre morta e incassa la pensione da 1.700 euro - fr4nc15_93 : Ma che ansia. - Gazzettino : Milano choc: mura la madre morta nell'armadio e intasca la pensione per due anni - francobus100 : Buccinasco, cinquantenne mura nell’armadio la madre morta e per due anni incassa la pensione - infoitinterno : Milano, mura nell’armadio il cadavere della mamma per incassare la pensione -