Mourinho a Orsato: «Sei sempre tu». E nel postpartita: «I 3 minuti di recupero dimostrano un’intenzione…» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha destato molte polemiche l’arbitraggio di Orsato in Juve-Roma, ieri sera. Il caso incriminato è stato il rigore concesso alla Roma annullando un gol di Abraham. L’arbitro ha concesso il rigore alla Roma per un fallo di Szczesny sy Mkhitaryan, anche se, sugli sviluppi dell’azione, qualche istante dopo, Abraham ha fatto gol, annullato. Il rigore – dopo un conciliabolo tra compagni di squadra – è stato tirato da Veretout, che però ha sbagliato. Mourinho non ha preso bene la decisione dell’arbitro. Negli ultimi secondi di partita, racconta il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso si è rivolto a Orsato dicendo: «Sei sempre tu…». Poi, nelle interviste, preferisce non commentare. Alla domanda sull’episodio risponde: «. Il quarto uomo mi ha comunicato che non esiste la regola del vantaggio su un rigore». Poi aggiunge ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha destato molte polemiche l’arbitraggio diin Juve-Roma, ieri sera. Il caso incriminato è stato il rigore concesso alla Roma annullando un gol di Abraham. L’arbitro ha concesso il rigore alla Roma per un fallo di Szczesny sy Mkhitaryan, anche se, sugli sviluppi dell’azione, qualche istante dopo, Abraham ha fatto gol, annullato. Il rigore – dopo un conciliabolo tra compagni di squadra – è stato tirato da Veretout, che però ha sbagliato.non ha preso bene la decisione dell’arbitro. Negli ultimi secondi di partita, racconta il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso si è rivolto adicendo: «Seitu…». Poi, nelle interviste, preferisce non commentare. Alla domanda sull’episodio risponde: «. Il quarto uomo mi ha comunicato che non esiste la regola del vantaggio su un rigore». Poi aggiunge ...

