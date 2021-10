Morto in un incidente Giampiero Giarri: Giuliano Peparini e Steve La Chance ricordano il ballerino di Ardea (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ lutto nel mondo della danza e a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea dove Giampero Giarri, nato a Tivoli e pometino di adozione, si era trasferito tre anni fa, lì dove viveva con la mamma Michela. Giampiero, noto ballerino professionista, ha perso la vita con altri colleghi in Arabia Saudita nel tardo pomeriggio di sabato. Doveva essere una giornata di relax, una giornata per scoprire posti nuovi, ma quella ‘gita’ sulle montagne del deserto si è trasformata presto in un incubo: l’auto su cui viaggiava Giampiero è finita in una scarpata e per i ragazzi non c’è stato nulla da fare. Morto in un incidente il ballerino Giampiero Giarri Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ lutto nel mondo della danza e a Tor San Lorenzo, frazione didove Giampero, nato a Tivoli e pometino di adozione, si era trasferito tre anni fa, lì dove viveva con la mamma Michela., notoprofessionista, ha perso la vita con altri colleghi in Arabia Saudita nel tardo pomeriggio di sabato. Doveva essere una giornata di relax, una giornata per scoprire posti nuovi, ma quella ‘gita’ sulle montagne del deserto si è trasformata presto in un incubo: l’auto su cui viaggiavaè finita in una scarpata e per i ragazzi non c’è stato nulla da fare.in unilTantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ...

Advertising

ilmilanesenews : Un bambino di 14 anni è morto nella vasca di depurazione di una fabbrica a Castellanza, tra Milano e Varese. La din… - CorriereCitta : Morto in un incidente Giampiero Giarri: Giuliano Peparini e Steve La Chance ricordano il ballerino di Ardea - rep_roma : Tolfa, incidente di caccia: morto 42enne. Indagato per omicidio colposo l'amico [aggiornamento delle 09:41]… - romasulweb : Il ballerino romano Giampiero Giarri è morto in un incidente in Arabia Saudita - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Chi era il 28esimo morto sul lavoro in Toscana -