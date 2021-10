Mondiali ogni due anni | la FIFA convoca i CT per dei meeting e spiegare il progetto

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lacontinua a portare avanti ildeidue. La federazione internazionale ha invitatoCT delle nazionali affiliate a dueonline per valutare il potenziale nuovo calendario dal 2024. Le riunioni sono state fissate a martedì 19 ottobre e giovedì 21 ottobre. Le discussioni saranno condotte dalChief of Globall Football Development, Arsene Wenger e fra i punti che verranno toccati vi sono la salute dei giocatori, le finestre internazionali, la frequenza dei. “Il loro contributo è essenziale” ha sottolineato Wenger, circa la presenza e l’opinione dei commissari tecnici, aggiungendo: “Le opportunità per noi di stare insieme sono poche e lontane tra loro, ma dobbiamo sfruttarle poiché ...

Advertising

GabrieleCerioli : @gustomela @Fillu84 @vincenzoblueblu @ciropellegrino I virus lo fanno da sempre alcuni meno altri di più , cosa fac… - FiorentinaUno : FIFA, Mondiali ogni due anni: convocati i ct delle nazionali affiliate - uranusali : @Giacomo_Valenti Ci mancano pure i mondiali ogni due anni, i giocatori muoiono prima se fanno sta cazzata non arrivano a fine stagione - occhio_notizie : Il presidente Dal Pino ha parlato del format della Serie A e dei Mondiali - andreastoolbox : Mondiale ogni 2 anni, la FIFA incontra gli allenatori delle nazionali | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali ogni

...conflittisono esplosi a causa dei presunti diritti delle nazioni che si sono scontrate a morte pensando (tutte) di aver ragione. La letteratura nazionale (e non solo nazionalista) di...Andiamo quindi a scoprire quando e come seguiregiornata di gara.ROUBAIX 2021: I CONVOCATI DELL'ITALIA TV E STREAMING - Gli appassionati potranno seguire i2021 di ciclismo su ...Pauline Schaefer è stata la grande protagonista della sesta suddivisione di qualificazioni femminili ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. La tedesca era il nome di spicco di questo turno interloc ...Ciclismo su pista, quando e come seguire in diretta tv e streaming il Mondiale di Roubaix 2021. Il programma completo di tutte le gare ...