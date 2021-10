Million Day Estrazione 18 ottobre 2021 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova settimana prende il via lunedì 18in compagnia di una nuova combinazione vincente giornaliera delDay. Il gioco non abbandona i suoi affezionati giocatori, donan do loro con il suo concorso giornaliero l’opportunità di accaparrarsi la somma non indifferente di 1 milione di euro. Il nuovo sorteggio deivincente si tienelunedì 18e si svolgerà come sempre a partire dore 19:00. Tutti iestratti delday, giorno per giorno. Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica:day Lotto SuperEnalotto EuroJackpot...