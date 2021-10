Milan, il futuro per Pioli? La società non ha dubbi! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il futuro dell’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli continua a tenere banco in via Aldo Rossi. Come ben si sa, il contratto dell’ex allenatore fra le tante di Lazio e Inter, scadrà il prossimo giugno e quindi urge poter risolvere la delicata questione relativa al suo rinnovo. Degli incontri per poter approfondire l’argomento ancora non ce ne son stati, ma la società non ha dubbi: l’obiettivo è di tenerselo stretto anche per le prossime stagioni! Pioli, la società lo vuole confermare: quando il rinnovo col Milan? Milan, Pioli, rinnovo Al Milan, l’allenatore classe ’65 sta forse conducendo la sua migliore esperienza della sua carriera. Non a caso, in passato è riuscito sorprendentemente a superare la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildell’attuale allenatore delStefanocontinua a tenere banco in via Aldo Rossi. Come ben si sa, il contratto dell’ex allenatore fra le tante di Lazio e Inter, scadrà il prossimo giugno e quindi urge poter risolvere la delicata questione relativa al suo rinnovo. Degli incontri per poter approfondire l’argomento ancora non ce ne son stati, ma lanon ha dubbi: l’obiettivo è di tenerselo stretto anche per le prossime stagioni!, lalo vuole confermare: quando il rinnovo col, rinnovo Al, l’allenatore classe ’65 sta forse conducendo la sua migliore esperienza della sua carriera. Non a caso, in passato è riuscito sorprendentemente a superare la ...

