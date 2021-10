Mastella rivince a Benevento e attacca Letta | “Contro di me l’arca di Noè Pd e M5s sono stati irrilevanti”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) «Clemente, l’immortale», ha titolato l’Huffington Post commentando a caldo la conferma al’uscente dell’ex ministro Clementeche, alla guida di una coalizione sostenuta anche da De Luca e dai renziani, ha battuto il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano. Le proiezioni dei risultati definitivi dannovincitore col 52,7% davanti al 47,3% di Perifano (centrosinistra).: “di me un’oscena Arca di Noè” «Ho vinto solotutti, come MarioSilla», ha commentato a caldo, il cui nome di battesimo è Mario Clemente. «Hanno fatto una squadra tuttadi me – ha proseguito – e ...