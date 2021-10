Mai lasciare l’opportunità di rientrare alla Lazio (Di lunedì 18 ottobre 2021) La partita contro l’Inter arrivava per la Lazio in un momento delicato, cioè dopo la netta sconfitta contro il Bologna che aveva certificato le difficoltà della squadra ad assimilare i principi di gioco del suo allenatore. Anche nelle scelte di formazione, Sarri è sembrato voler dare una sterzata di fronte alle difficoltà incontrate: con una scelta piuttosto forte, il tecnico toscano ha lasciato in panchina Luis Alberto, schierando Basic come mezzala sinistra del suo 4-3-3. A fine partita l’allenatore ha motivato la sua decisione con la necessità di ritrovare solidità grazie al contributo di dinamismo e aggressività del centrocampista croato. Nei 66 minuti in cui la Lazio ha rinunciato a Luis Alberto, però, la partita della Lazio non è stata certo soddisfacente e l’Inter, fino al gol del pareggio di Immobile, giunto a metà secondo ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La partita contro l’Inter arrivava per lain un momento delicato, cioè dopo la netta sconfitta contro il Bologna che aveva certificato le difficoltà della squadra ad assimilare i principi di gioco del suo allenatore. Anche nelle scelte di formazione, Sarri è sembrato voler dare una sterzata di fronte alle difficoltà incontrate: con una scelta piuttosto forte, il tecnico toscano ha lasciato in panchina Luis Alberto, schierando Basic come mezzala sinistra del suo 4-3-3. A fine partita l’allenatore ha motivato la sua decisione con la necessità di ritrovare solidità grazie al contributo di dinamismo e aggressività del centrocampista croato. Nei 66 minuti in cui laha rinunciato a Luis Alberto, però, la partita dellanon è stata certo soddisfacente e l’Inter, fino al gol del pareggio di Immobile, giunto a metà secondo ...

