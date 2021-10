Lo Russo sindaco | la Torino del centrosinistra festeggia

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si è attesa la fine dello spoglio delle schede, è stata sufficiente la certezza matematica di una rimonta impossibile perché il popolo delsi scatenasse neimenti per la vittoria di Stefano Lo, nuovodi. Una vittoria che diventa ancora più significativa dopo la sconfitta del 2016 e che segna la capacità di riaprirsi alla città. È così mentre in piazza Del Piano, sede del comitato elettorale, i Dem seguono scrutini e proiezioni con il sorriso stampato in volto come se ogni minuto che passa avvicini al ritorno a Palazzo Civico, sui social si scatenano post e commenti di gioia. “Sto piangendo” scrive il responsabile Enti locali del Pd Saverio Mazza. “Ilunito e ritrovato vince” scrive la neo-consigliera Ludovica ...