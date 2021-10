L’Italia ponga il veto sul rilancio del nucleare

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Presidente del Consiglio Mario Draghi Al Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani Al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio Noi elettrìci ed elettori che abbiamo votato NO alnel referendum popolare del 2011 il cui risultato ha bloccato per la seconda volta – dopo quello del 1987 – il tentativo di costruire centrali nucleari in Italia per produrre elettricità non abbiamo dimenticato né i disastri di Three Miles Island, né di Chernobyl, né di Fukushima per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.