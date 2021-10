La storia della fila interminabile per i tamponi alla farmacia di Torino spiegata | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La maggior parte degli italiani ha completato il proprio ciclo vaccinale e, nelle ultime settimane, è cresciuto anche il numero degli “scettici” che – anche grazie all’estensione del Green Pass al mondo del lavoro – ha sciolto i suoi dubbi e ha ricevuto la prima dose (o ha proceduto con la prenotazione). Questa narrazione è basata su dati consolidati, anche se c’è quella minoranza rumorosa di no vax che prosegue nella propria versione distopicarealtà andando a “esultare” anche per alcune immagini di code per sottoporsi al tampone. Come nel casodi– in zona San Salvario -, dove domenica si è registrato un afflusso cospicuo. Ma c’è una spiegazione molto logica. Coda, oggi, per tampone davantidi, via M. Cristina, che pare sia la sola in ...