La Sea Watch ha salvato oltre 400 persone dal mare (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'account Twitter della Ong Sea Watch ha annunciato di avere a bordo oltre 400 persone salvate da due naufragi: il primo gommone era stato avvistato da Seabird, l'aereo della Ong. Era sovraccarico e ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'account Twitter della Ong Seaha annunciato di avere a bordo400salvate da due naufragi: il primo gommone era stato avvistato da Seabird, l'aereo della Ong. Era sovraccarico e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, la Sea Watch 3 soccorre 66 persone al largo della Libia #Migranti - seguitemi2021 : RT @ilcupo_m: Migranti: 5 soccorsi in 24 ore, 322 a bordo Sea Watch 3 senza #GreenPass - NazzarenoMi : RT @ilcupo_m: Migranti: 5 soccorsi in 24 ore, 322 a bordo Sea Watch 3 senza #GreenPass - LelloEsposito5 : RT @linetta53: Migranti: 5 soccorsi in 24 ore, 322 a bordo Sea Watch 3 - Ultima Ora - ANSA senza lasciapassare - gobbetti741 : RT @linetta53: Migranti: 5 soccorsi in 24 ore, 322 a bordo Sea Watch 3 - Ultima Ora - ANSA senza lasciapassare -