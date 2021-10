Juventus, ancora in corsa per lo scudetto? Tanta grinta ma il Napoli ha più qualità (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova Juve La Juventus ha portato a casa quattro vittorie nelle ultime quattro uscite in Serie A, cinque se consideriamo anche la partita di Champions League contro il Chelsea giocatasi all’Allianz Stadium. Un approccio di ritorno alla normalità, un passo alla volta, come detto proprio da Allegri nel post partita di ieri sera, ma ancora la strada è lunga, gli avversari sono molto forti e la Juve non è ancora ritrovata al 100%. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Atalanta può arrivare un rinforzo per la fascia Anche ieri sera, contro la Roma di Mourinho, la Juve ha dimostrato di saper soffrire un avversario di pari livello. A differenza delle partite iniziali, ciò che risalta di più è chiaramente la differenza di risultati: prima la Juve faticava a portare punti a casa anche contro le “piccole” come ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova Juve Laha portato a casa quattro vittorie nelle ultime quattro uscite in Serie A, cinque se consideriamo anche la partita di Champions League contro il Chelsea giocatasi all’Allianz Stadium. Un approccio di ritorno alla normalità, un passo alla volta, come detto proprio da Allegri nel post partita di ieri sera, mala strada è lunga, gli avversari sono molto forti e la Juve non èritrovata al 100%. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dall’Atalanta può arrivare un rinforzo per la fascia Anche ieri sera, contro la Roma di Mourinho, la Juve ha dimostrato di saper soffrire un avversario di pari livello. A differenza delle partite iniziali, ciò che risalta di più è chiaramente la differenza di risultati: prima la Juve faticava a portare punti a casa anche contro le “piccole” come ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Rabiot out causa Covid. #Arthur visto ieri è ancora fuori condizione. #Bentancur si allenerà per la prima volta sa… - diegolosenno00 : @bambinaviviata @LucaCohen @JoviAcm Ma io non avvallavo la tesi della persona che ha scritto il messaggio infatti,… - aaIessandro : RT @AndreaInterNews: Se domani non battiamo lo Sheriff, l'avventura europea è finita (in Champions sicuramente, ma magari pure in Europa Le… - pol2187 : RT @giampdisan: Ehi @capuanogio quando hai finito con i tweet sul favore di #Orsato alla #Juventus potresti parlare anche di questo? O devi… - infoitsport : Mazzocchi: 'Mou non approfitta di una Juventus ancora in difficoltà' -