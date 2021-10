Identificato il presunto responsabile dell’investimento di un ragazzino in bici (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAiello del Sabato (Av) – “Lesioni personali stradali gravi” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 25enne di Serino, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è ritenuto responsabile dell’investimento e dell’omissione di soccorso di un ragazzino di Aiello del Sabato che, nella serata di sabato scorso, stava percorrendo quella Via Provinciale con la sua bicicletta. Dopo il sinistro, l’automobilista avrebbe continuato la marcia, senza soccorrere l’undicenne che, per le ferite riportate, è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino, dov’è tuttora ricoverato. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAiello del Sabato (Av) – “Lesioni personali stradali gravi” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 25enne di Serino, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è ritenutoe dell’omissione di soccorso di undi Aiello del Sabato che, nella serata di sabato scorso, stava percorrendo quella Via Provinciale con la suacletta. Dopo il sinistro, l’automobilista avrebbe continuato la marcia, senza soccorrere l’undicenne che, per le ferite riportate, è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino, dov’è tuttora ricoverato. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ...

