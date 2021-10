Iachini | “Il Milan gioca a memoria Il campionato è molto lungo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Beppe, ex allenatore della Fiorentina tra le altre, ha parlato del momento dele della lotta per i primi posti

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà , però, i campani valutano anche l'opzione Beppe. LA ... da sottolineare un successo per 2 - 1 in casa contro ilcampione d'Europa in carica. Nelle ...Ultime notizie calcio Napoli - Peppe, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:L’ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Dusan Vlahovic e della stra-discussa questione del rifiuto del rinnovo contrattuale. Queste le parole di ...L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a TMW Radio di molti temi, toccando anche l'argomento Fiorentina tra passato e futuro, in particolare esprimendosi sulla questione ...