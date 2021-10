Green pass obbligatorio lavoro, nessuna criticità per uffici Pa (Di lunedì 18 ottobre 2021) nessuna criticità per nel primo lunedì di lavoro con obbligo di Green pass per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tornati in presenza dal 15 ottobre. Lo segnala la ricognizione del Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez Pa, su un campione di amministrazioni – ministeri, agenzie, Regioni, enti locali, università, ospedali e Asl. “Anche per la giornata di oggi la situazione risulta di assoluta tranquillità. Alcuni problemi riscontrati venerdì scorso – qualche fila e blocco parziale dei tornelli – sembrano essere stati risolti, anche grazie alla crescente dimestichezza dei lavoratori con i sistemi di lettura del certificato verde”, scrive il ministero per la Pa in una nota. Il Comune di Milano segnala tutti gli sportelli regolarmente aperti e funzionanti sia sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021)per nel primo lunedì dicon obbligo diper i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tornati in presenza dal 15 ottobre. Lo segnala la ricognizione del Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez Pa, su un campione di amministrazioni – ministeri, agenzie, Regioni, enti locali, università, ospedali e Asl. “Anche per la giornata di oggi la situazione risulta di assoluta tranquillità. Alcuni problemi riscontrati venerdì scorso – qualche fila e blocco parziale dei tornelli – sembrano essere stati risolti, anche grazie alla crescente dimestichezza dei lavoratori con i sistemi di lettura del certificato verde”, scrive il ministero per la Pa in una nota. Il Comune di Milano segnala tutti gli sportelli regolarmente aperti e funzionanti sia sulle ...

