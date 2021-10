Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Elisa Iorio convince, Asia D’Amato in corsa per la finale al volteggio (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Italia brilla a tratti nelle qualificazioni femminili dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, incappando però in qualche caduta di troppo che macchia l’avventura azzurra a Kitakyushu (Giappone). A risplendere più di tutte è stata una stupenda Elisa Iorio: al grande rientro internazionale dopo due anni di assenza (a causa della letale combinazione infortunio e pandemia), l’emiliana si è messa in evidenza confezionando un magistrale esercizio alle parallele asimmetriche, valutato con l’interessante punteggio di 14.183 (6.2 il D Score). La 18enne occupa al momento il quarto posto alle spalle delle cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500) e dell’ungherese Zsofia Kovacs (14.433): ambire alla finale non sarà semplice, ma questo è un punteggio degno di nota che ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Italia brilla a tratti nelle qualificazioni femminili deidi, incappando però in qualche caduta di troppo che macchia l’avventura azzurra a Kitakyushu (Giappone). A risplendere più di tutte è stata una stupenda: al grande rientro internazionale dopo due anni di assenza (a causa della letale combinazione infortunio e pandemia), l’emiliana si è messa in evidenza confezionando un magistrale esercizio alle parallele asimmetriche, valutato con l’interessante punteggio di 14.183 (6.2 il D Score). La 18enne occupa al momento il quarto posto alle spalle delle cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500) e dell’ungherese Zsofia Kovacs (14.433): ambire allanon sarà semplice, ma questo è un punteggio degno di nota che ...

