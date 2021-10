GF Vip 6, la Cipriani fa una clamorosa rivelazione: Alfonso Signorini preoccupato (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta facendo sempre più intricata soprattutto dopo gli ultimi eventi che vedono protagonisti Gianmaria, Soleil, Sophie e indirettamente Greta (la fidanzata di Gianmaria) e Manuel. In tutta questa storia che vede possibili flirt e tradimenti, è sbucata Francesca Cipriani che ha smascherato il piano dei diretti interessati. Secondo la showgirl, infatti, sarebbe una dinamica studiata a tavolino. Un’affermazione che non avrebbe fatto piacere ad Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 6: lo strano intreccio In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori stanno assistendo ad un intreccio fin troppo complicato. All’inizio del reality, Gianmaria, il quale è fidanzato con Greta, aveva un debole per Soleil (sua ex fiamma prima del reality), la quale però lo rifiuta ma poi dimostra di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta facendo sempre più intricata soprattutto dopo gli ultimi eventi che vedono protagonisti Gianmaria, Soleil, Sophie e indirettamente Greta (la fidanzata di Gianmaria) e Manuel. In tutta questa storia che vede possibili flirt e tradimenti, è sbucata Francescache ha smascherato il piano dei diretti interessati. Secondo la showgirl, infatti, sarebbe una dinamica studiata a tavolino. Un’affermazione che non avrebbe fatto piacere ad. Grande Fratello Vip 6: lo strano intreccio In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori stanno assistendo ad un intreccio fin troppo complicato. All’inizio del reality, Gianmaria, il quale è fidanzato con Greta, aveva un debole per Soleil (sua ex fiamma prima del reality), la quale però lo rifiuta ma poi dimostra di ...

