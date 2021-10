F1, il dress-code per il GP in Arabia Saudita: niente canotte e pantaloncini corti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quest’anno il circus della Formula 1 passerà per la prima volta in Arabia Saudita. Il circuito di Gedda sarà luogo dell’appassionante sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il Mondiale piloti, con il più grande stato arabo dell’Asia occidentale che fino a venti giorni fa era ancora al lavoro per ultimare la pista in cui sfrecceranno le monoposto. Quel che appare certo al momento è che tutto il carrozzone della Formula 1 sarà ‘costretto’ ad utilizzare un determinato dress code per l’appuntamento Saudita. Pantaloni lunghi e magliette a maniche lunghe che coprano i gomiti per tutti, senza gomiti trasparenti, nonostante in Arabia sono previste temperature che si aggirano sui 31 gradi. canotte e pantaloncini saranno previsti solo in pista e nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quest’anno il circus della Formula 1 passerà per la prima volta in. Il circuito di Gedda sarà luogo dell’appassionante sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il Mondiale piloti, con il più grande stato arabo dell’Asia occidentale che fino a venti giorni fa era ancora al lavoro per ultimare la pista in cui sfrecceranno le monoposto. Quel che appare certo al momento è che tutto il carrozzone della Formula 1 sarà ‘costretto’ ad utilizzare un determinatoper l’appuntamento. Pantaloni lunghi e magliette a maniche lunghe che coprano i gomiti per tutti, senza gomiti trasparenti, nonostante insono previste temperature che si aggirano sui 31 gradi.saranno previsti solo in pista e nei ...

