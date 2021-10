F1, Antonio Giovinazzi: “Non voglio pensare che queste siano le mie ultime gare in Formula 1” (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’avvenire di Antonio Giovinazzi è sempre più nebuloso. Quanto avvenuto durante gli ultimi giri del Gran Premio di Turchia, quando l’italiano si è rifiutato di obbedire all’ordine impartitogli dalla squadra di lasciare passare Kimi Räikkönen (in quel momento più veloce e quindi con più possibilità di strappare la 10ma posizione a Esteban Ocon), potrebbe essere stata la pietra tombale sulle possibilità di essere confermato in Alfa Romeo. Il ruolo di prossimo compagno di squadra di Valtteri Bottas è infatti ambito anche dal cinese Guanyu Zhou, dall’australiano Oscar Piastri e dall’olandese Nyck De Vries, senza dimenticare lo spettro del giovanissimo Theo Pourchaire, pupillo del team manager Frèderic Vasseur, in ottica 2023. Eppure, l’ormai ventottenne pugliese non sembra crucciarsi troppo in merito al proprio futuro. Almeno, questa è l’impressione che si ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’avvenire diè sempre più nebuloso. Quanto avvenuto durante gli ultimi giri del Gran Premio di Turchia, quando l’italiano si è rifiutato di obbedire all’ordine impartitogli dalla squadra di lasciare passare Kimi Räikkönen (in quel momento più veloce e quindi con più possibilità di strappare la 10ma posizione a Esteban Ocon), potrebbe essere stata la pietra tombale sulle possibilità di essere confermato in Alfa Romeo. Il ruolo di prossimo compagno di squadra di Valtteri Bottas è infatti ambito anche dal cinese Guanyu Zhou, dall’australiano Oscar Piastri e dall’olandese Nyck De Vries, senza dimenticare lo spettro del giovanissimo Theo Pourchaire, pupillo del team manager Frèderic Vasseur, in ottica 2023. Eppure, l’ormai ventottenne pugliese non sembra crucciarsi troppo in merito al proprio futuro. Almeno, questa è l’impressione che si ...

Advertising

fuoripistanet : Antonio Giovinazzi è in una situazione non invidiabile. Sembra sempre più probabile che Alfa Romeo lo lasci a piedi… - Jessthesohodoll : @Tahlequahtail 'Antonio GiovinaZZi' - RacingRumor : Parker Kligerman: 'I hate Antonio Giovinazzi.' - F1Tarihcesi : ????Roma efsanesi Francesco Totti ile Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi bir arada. #F1 | 2018 - carolsallasb : RT @bendthwrules: antonio giovinazzi from alfa romeo f1 team -