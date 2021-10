Elezioni comunali | Centrosinistra vince Roma e Torino | Trieste al centrodestra nel ballottaggio

(Di lunedì 18 ottobre 2021)in vantaggio anei ballottaggi per le: è in netto vantaggio aed è avanti sulanche a, mentre si profila un testa a testa a. Questo...

Advertising

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Cosenza (17 sezioni scrutinate su 82) Franz Caruso (CSX) 55,4% Francesco Caruso (CDX) 44,… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Isernia (7 sezioni scrutinate su 23) Castrataro (CSX) 61,1% Melogli (CDX) 38,9%… - apietrobel : RT @SkyTG24: #Ballottaggi2021 Da Sala a #Gualtieri i sindaci eletti nelle principali città ?? - elios_skia : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Trieste: Roberto Dipiazza (CDX) è confermato sindaco con il 51,3% dei voti. #ballottaggi2021 #Marato… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

La mazzata elettorale incassata da Salvini e Meloni non ha sostanzialmente precedenti nella storia delledal '48 a oggi, poiché quasi mai prima d'ora la sinistra ha avuto contemporaneamente i sindaci di Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ciò è valido anche se prendiamo in ...Alle'un dato su cui ragionare è il non voto, perché in alcuni quartieri al 70%. Una campagna surreale a inseguire i fascisti che ci sono solo sui libri di storia, poi lascia la ...Il centrodestra chiude queste elezioni con 4 capoluoghi, confermandosi a Pordenone, Novara e Grosseto. Mentre il M5s mantiene il controllo di Carbonia. Sono liste civiche quelle che hanno vinto a ...Roma, Gualtieri vincitore, è subito festa: 'Da domani al lavoro, oggi alle 18 gli auguri in piazza Santi Apostoli'. (ansa). Tutti gli elettori sono attesi a SS Apostoli per festeggiare la vittoria del ...