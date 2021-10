Delirio per Johnny Depp, superstar alla Festa di Roma (Di martedì 19 ottobre 2021) Johnny Depp superstar a Roma, preso d'assalto dai fan e protagonista assoluto ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. L'attore, con cappello, anelli, giacca di pelle, foulard al collo e bandana sulla fronte, un po' alla Jack Sparrow dei "Pirati dei Caraibi", è arrivato per presentare "Puffins", la web serie animata al cui protagonista Johnny Puff, una pulcinella di mare, ha prestato la voce.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Delirio-per-Johnny-Depp-superstar-alla-Festa-di-Roma 20211018 video 10434343.mp4"/videoDopo aver sfilato sul red ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021), preso d'assalto dai fan e protagonista assoluto ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela delladel Cinema di. L'attore, con cappello, anelli, giacca di pelle, foulard al collo e bandana sulla fronte, un po'Jack Sparrow dei "Pirati dei Caraibi", è arrivato per presentare "Puffins", la web serie animata al cui protagonistaPuff, una pulcinella di mare, ha prestato la voce.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/-per--di-20211018 video 10434343.mp4"/videoDopo aver sfilato sul red ...

Advertising

borghi_claudio : Un po' di delirio da cubo di tungsteno mentre corro momentaneamente dal #goofy10 a San Benedetto del Tronto per sal… - GDS_it : #Palermo, fan in delirio per #CanYaman. Bagno di folla e selfie all'uscita dall'hotel - NicolaPorro : ?? Il caos #GreenpassObbligatorio, la macchina del fango per le amministrative e il caso #ForzaNuova. Questo e altro… - ciapalchelghe : @RoccoTodero Per Mattarella parla il suo settenato strepitoso in una situazione politica e sociale da delirio, altr… - squil_3 : @Giulia64766856 @NoGreenPass12 Per educazione? See...come no. I #novax e #nogreenpas si dichiarano pure educati dop… -