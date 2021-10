Colin Powell | morto per Covid l' ex generale e segretario di stato Usa | aveva 84 anni

Advertising

TgLa7 : #Usa: morto Colin #powell per complicazioni Covid - Giorgiolaporta : Morto di #Covid Colin Powell, nonostante la doppia vaccinazione. Pertanto quando vi dicono che siete ‘immunizzati’… - Agenzia_Ansa : L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia… - cjmimun : Colin Powell è morto per Covid. L’ex segretario di Stato Usa aveva 84 anni - attagusto : RT @Aramcheck76: E' morto Colin Powell, uno dei più illustri e importanti bugiardi di questo secolo. -

AGI - E' morto per complicazioni da Covid l'ex segretario di Stato Usa, Colin Powell. Aveva 84 anni. 'Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno straordinario e amorevole e un grande americano', afferma la famiglia in una nota. Primo segretario di Stato afroamericano, nominato nel 2001 da George Bush, aveva guidato in qualità di Capo di Stato Maggiore l'attaco Usa.