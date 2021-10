Caso McGregor, lo sfogo della moglie di Facchinetti: “Zero tolleranza” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su Instagram lo sfogo della moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol La notizia è diventata virale e ha sconvolto l’opinione pubblica. Nel weekend, Conor McGregor, a Roma per il battesimo del figlio ha sferrato, dal nulla, un pugno a Francesco Facchinetti. La denuncia rivolta alle forze dell’ordine e fatta sui social ha trovato conferma anche nella testimonianza dell’ex cantante di Benji e Fede, Benjamin Mascolo. Già nelle ore successive all’episodio, Wilma Faissol, moglie di Facchinetti aveva raccontato l’episodio nelle stories. Doveva essere una bella serata, eravamo stati invitati in un hotel per conoscere Conor McGregor… lui era in Italia per battezzare suo figlio, ci siamo divertiti, abbiamo parlato per ore… Dal nulla, ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su Instagram lodi Francesco, Wilma Faissol La notizia è diventata virale e ha sconvolto l’opinione pubblica. Nel weekend, Conor, a Roma per il battesimo del figlio ha sferrato, dal nulla, un pugno a Francesco. La denuncia rivolta alle forze dell’ordine e fatta sui social ha trovato conferma anche nella testimonianza dell’ex cantante di Benji e Fede, Benjamin Mascolo. Già nelle ore successive all’episodio, Wilma Faissol,diaveva raccontato l’episodio nelle stories. Doveva essere una bella serata, eravamo stati invitati in un hotel per conoscere Conor… lui era in Italia per battezzare suo figlio, ci siamo divertiti, abbiamo parlato per ore… Dal nulla, ha ...

