Calciomercato Milan | Jungdal rinnova il contratto | è ufficiale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilhato ildi Andreas, giovane portiere classe 2002 ora aggregato alla prima squadra Ilguarda al futuro e ha annunciato il rinnovo deldi Andreasfino al 2024. Il giovane portiere, classe 2002, sta facendo la spola tra la Primavera e la prima squadra. Rinnovo per Andreas. Il portiere danese, classe 2002, rimarrà in rossonero fino al 2024 #Youth #Semprepic.twitter.com/NPgLVQ65iS — ACYouth Sector (@acyouth) October 18, 2021 IL COMUNICATO – Rinnovo per Andreas. Il portiere danese, classe 2002, rimarrà in rossonero fino al 2024 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo fino al 2024 del portiere classe 2004 Andreas Jungdal. Il lavoro di Paolo Maldini continua a tutto tondo: in questi minuti è stata ufficializzata la firma sul rinnovo di Jungdal