Calcio: Tedino nuovo allenatore del Pordenone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prende il posto di Rastelli: terza esperienza per lui in neroverde Pordenone - Dopo Paci e Rastelli, il Pordenone si affida a Bruno Tedino per provare a raddrizzare la stagione. Ufficiale il ritorno ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prende il posto di Rastelli: terza esperienza per lui in neroverde- Dopo Paci e Rastelli, ilsi affida a Brunoper provare a raddrizzare la stagione. Ufficiale il ritorno ...

Advertising

sportli26181512 : Il Pordenone si affida a Bruno Tedino: ufficiale il ritorno del tecnico: Dopo le esperienze in Serie D e in Lega Pr… - sportface2016 : #SerieB | #Pordenone, ufficiale l'arrivo di #Tedino in panchina: contratto fino al 2022 con opzione - UdineseTV : Pordenone Calcio : Bruno Tedino nuovo allenatore - - TgrRaiFVG : Bruno Tedino ha detto sì alla proposta del presidente Lovisa, e torna sulla panchina del @PordenoneCalcio. L'uffic… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pordenone: esonerato l'allenatore Rastelli In pole position per la sostituzione in panchina c'è Tedino -