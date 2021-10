Caivano | Antonio Natale trovato morto | era scomparso due settimane fa

Advertising

infoitinterno : Caivano: trovato il cadavere di Antonio Natale - Surfiniae : RT @chilhavistorai3: È di Antonio Natale il corpo rinvenuto nella campagne di #Caivano nel pomeriggio. Un forte abbraccio alla mamma del 22… - PalermoToday : Antonio Natale, fine delle speranze: trovato morto il pizzaiolo scomparso nel nulla da due settimane… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: È di Antonio Natale il corpo rinvenuto nella campagne di #Caivano nel pomeriggio. Un forte abbraccio alla mamma del 22… - DavidBlack1980 : RT @chilhavistorai3: È di Antonio Natale il corpo rinvenuto nella campagne di #Caivano nel pomeriggio. Un forte abbraccio alla mamma del 22… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano Antonio

Solo oggi è arrivata la svolta nelle indagini ma purtroppo le ricerche diNatale si sono concluse nel peggiore dei modi: è suo infatti il cadavere ritrovato alla periferia di, in ...(Napoli), 18 ottobre 2021 - Profonda commozione a Napoli per la morte diNatale , 22 anni, il ragazzo per il quale c'era stata una grande mobilitazione dopo la sua scomparsa, avvenuta ...Un'occasione per insistere sull'intensificazione delle ricerche del ragazzo, che solo oggi hanno rivelato il drammatico ritrovamento. Solo oggi è arrivata la svolta nelle indagini ma purtroppo le rice ...Il 22enne era scomparso il 4 ottobre dal Parco Verde di Caivano (Napoli). Antonio ritrovato cadavere. Ieri, nel Parco Verde, si è tenuta una manifestazione alla quale hanno preso parte amici e parenti ...