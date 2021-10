Basket, seconda giornata Champions League: Treviso vola ad Atene per sfidare l’AEK (Di lunedì 18 ottobre 2021) A distanza di due settimane dalla prima giornata, Treviso ritorna in campo per la seconda partita del girone D della Basketball Champions League. La compagine veneta ha iniziato nel migliore dei modi la competizione continentale organizzata dalla FIBA, battendo al PalaVerde di Villorba i lettoni del VEF Riga (91-85). Nel turno europeo di questa settimana i trevigiani volano ad Atene per sfidare l’AEK (gli ateniesi hanno vinto la Champions League nel 2017/2018). I greci cercano invece la prima vittoria in questa stagione europea, dopo aver perso in trasferta il primo match contro gli ungheresi del Falco Szombathely (83-78). La Nutribullet vuole quindi confermarsi in ambito continentale, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) A distanza di due settimane dalla primaritorna in campo per lapartita del girone D dellaball. La compagine veneta ha iniziato nel migliore dei modi la competizione continentale organizzata dalla FIBA, battendo al PalaVerde di Villorba i lettoni del VEF Riga (91-85). Nel turno europeo di questa settimana i trevigianino adper(gli ateniesi hanno vinto lanel 2017/2018). I greci cercano invece la prima vittoria in questa stagione europea, dopo aver perso in trasferta il primo match contro gli ungheresi del Falco Szombathely (83-78). La Nutribullet vuole quindi confermarsi in ambito continentale, ...

Advertising

TodayEuropa : 'Abbiamo portato il basket ai figli di migranti esclusi dalla società. E dalla legge (che abbiamo cambiato)'… - CorriereAlbaBra : Il ritorno al Modigliani è ancora col sorriso per la S. Bernardo Abet, che si concede il lusso di sbancare Livorno… - ranocchisw : In bocca al lupo alle ragazze impegnate ai Campionati Europei di Basket Sorde in corso a #Pescara (15-23 Ottobre 20… - VereIori : RT @AgataCentasso: ?????? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ???????? Ieri la Nazionale Azzurra di Basket con Sindrome di Down si è laureata per la seconda vo… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Basket' - L'ATTILA JUNIOR BASKET PORTO RECANATI BATTE PERUGIA - 17.10.2021 - Al Palazzetto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket seconda DIRETTA BRINDISI CLUJ NAPOCA/ Video streaming tv: focus sugli avversari rumeni Siamo nella seconda giornata del girone G della Champions League 2021 - 2022 di basket e la diretta di Brindisi Cluj Napoca si annuncia già come una partita molto delicata per le sorti europee della ...

Pallacanestro femminile: l'Amatori Savona si ripete ance in casa! Vittoria all'ultimo respiro contro Cagliari Amatori Pallacanestro Savona vince anche la seconda partita del campionato di A2 femminile Girone ... che vedrà APS ospite sul parquet del Blue Lizard Basket Capri. Parziali (14 - 15; 35 - 32; 45 - 45) ...

Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Rennova Teramo Rete8 In Serie D un terzetto ci ha preso gusto In vetta al campionato di Serie D regionale di basket, dopo la seconda giornata, rimane il terzetto composto da Sennori, Astro e San Salvatore Selargius. Un autoritario Sennori supera 79-61 l’Elmas. E ...

DIRETTA BRINDISI CLUJ NAPOCA/ Video streaming tv: focus sugli avversari rumeni Diretta Brindisi Cluj Napoca streaming video tv oggi 18 ottobre: orario e risultato live della partita di basket, seconda giornata Champions League.

Siamo nellagiornata del girone G della Champions League 2021 - 2022 die la diretta di Brindisi Cluj Napoca si annuncia già come una partita molto delicata per le sorti europee della ...Amatori Pallacanestro Savona vince anche lapartita del campionato di A2 femminile Girone ... che vedrà APS ospite sul parquet del Blue LizardCapri. Parziali (14 - 15; 35 - 32; 45 - 45) ...In vetta al campionato di Serie D regionale di basket, dopo la seconda giornata, rimane il terzetto composto da Sennori, Astro e San Salvatore Selargius. Un autoritario Sennori supera 79-61 l’Elmas. E ...Diretta Brindisi Cluj Napoca streaming video tv oggi 18 ottobre: orario e risultato live della partita di basket, seconda giornata Champions League.