Advertising

TV7Benevento : Ballottaggi: Rosato, 'centrodestra voleva perdere'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Rosato

Il Sannio Quotidiano

... Nicola Zingaretti ed Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Teresa Bellanova ed Ettore(... L'appuntamento è per sabato 16 ottobre: tutti in piazza alla vigilia del voto per i. Il ...A partire dalle amministrative, 'dove siamo già insieme e dove possiamo unirci ai'. Caustico invece il commento di Italia viva , con il presidente Ettoreche chiosa: 'A Conte ...Roma, 18 ott. "In questo momento si stanno vincendo città in cui il Movimento 5 stelle è all'opposizione e questa è una gran buona notizia, perchè comunque vien ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Il centrodestra oggi farà festa, perché dopo aver scelto quei candidati che hanno messo in campo su Milano e su Roma era evidente che volevano perdere, quindi hanno trovat ...