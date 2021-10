Anticipazioni Uomini e Donne del 17 10 2021 | scatta la polemica super trash su Biagio Di Maro | Roberta Giusti bacia Samuele Carniani

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è registrata ieri una nuova puntata di. Una persona presente in studio ha fornito a noi di IsaeChia.it leinedite: La puntata è iniziata subito con GemmaGalgani chiamata al centro. È stato mandato un rvm in cui Gemma in lacrime recriminava a Massimiliano Costabile di essere assente perché quando lo cercava lui non rispondeva sempre al telefono e non le mandava i messaggi di buongiorno e buonanotte. Tornati in studio c’è il confronto con Costabile che le ha sottolineato che lui ha fatto per lei cose più concrete dei messaggini su whatsapp, quali invitarla a Sharm, invitarla in Puglia, invitarla a passare un periodo di vacanza all’estero insieme. Gemma ha continuato a reiterare le sue ragioni legate ai mancati messaggi e Costabile le ha detto che gli dispiace ma si trova a dover dare ragione a Tina ...