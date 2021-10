50 Top Ristoranti 2022, per la Campania lo chef Peppe Guida di Villa Rosa (Vico Equense) in terza posizione (Di lunedì 18 ottobre 2021) È Sora Maria e Arcangelo, storica insegna Guidata da Giovanni Milana in quel di Olevano Romano (RM), ad aggiudicarsi il titolo di migliore trattoria d’Italia secondo l’affermata Guida online 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022. Un network, consultabile gratuitamente, firmato da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog. In seconda posizione, nella classifica che comprende 50 nomi, Antica Osteria del Mirasole, il locale di Franco Cimini situato a San Giovanni in Persiceto (BO). In terza, Villa Rosa – La Casa di Lella, di Vico Equense (NA), che vede al timone di comando lo chef Peppe ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) È Sora Maria e Arcangelo, storica insegnata da Giovanni Milana in quel di Olevano Romano (RM), ad aggiudicarsi il titolo di migliore trattoria d’Italia secondo l’affermataonline 50 Top Italy – I MiglioriItaliani. Un network, consultabile gratuitamente, firmato da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog. In seconda, nella classifica che comprende 50 nomi, Antica Osteria del Mirasole, il locale di Franco Cimini situato a San Giovanni in Persiceto (BO). In– La Casa di Lella, di(NA), che vede al timone di comando lo...

Advertising

OmegaSlayer : Anche perché, a quello che so (comunque preipocondriainternazionale) Pompi (quello del Tiramisù, non facciamo battu… - Alessan16603874 : @GiuliaSalemi93 matteo ancora a Torino,martina ad Amsterdam sono proprio curioso con ki passerai sti giorni,quelli… - francibucce : RT @Ragusanews: Ristoranti di lusso: un locale ragusano nella top 50 italiana - SnewtonScott : Congratulations to Le Calandre in Rubano (Padova) on being awarded the classification of one of the top 50 restaura… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Vendemmia di Montenapoleone: pranzi e cene a prezzi eccezionali nei ristoranti top -