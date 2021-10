Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 ottobre 2021)DEL 17 OTTOBREORE 7.20 FT BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SVOLGE OGGI 17 OTTOBRE LA MEZZA MARATONAOSTIA. PARTENZA ALLE ORE 8 DALL’EUR, SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA MORLUPO: per consentire la manifestazione “Sport in Piazza”, istituito divieto di sosta e transito con rimozione in Piazza Diaz e in Piazza Narducci il 17 ottobredalle 8:00 alle 20:00 LADISPOLI: per consentire l’iniziativa denominata “Il mercato delle Streghe dell’Olmetto”, è vietato il transito di tutti i veiocoli in Via dei Pini il 17 ottobre7:00 alle 20:00 INFINE A, TURNO DI ...