Vaccini Covid Italia, ciclo completato per oltre 81% over 12 (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 43.847.511 gli Italiani che hanno completato il ciclo di vaccino anti Covid 19, l’81,18% della popolazione over 12, secondo l’ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539 Italiani che hanno fatto almeno una dose (l’85,54% della popolazione over 12). Sono inoltre 581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva. Sul fronte Green pass obbligatorio, intanto, superano quota 100 milioni i certificati verdi scaricati in Italia: 100.595.790 è il totale dei pass Covid-19 emessi fino a ieri, con un incremento rispetto al giorno precedente di 773.829. Per quanto riguarda i dati di oggi, sono 2.437 ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 43.847.511 glini che hannoildi vaccino anti19, l’81,18% della popolazione12, secondo l’ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539ni che hanno fatto almeno una dose (l’85,54% della popolazione12). Sono in581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva. Sul fronte Green pass obbligatorio, intanto, superano quota 100 milioni i certificati verdi scaricati in: 100.595.790 è il totale dei pass-19 emessi fino a ieri, con un incremento rispetto al giorno precedente di 773.829. Per quanto riguarda i dati di oggi, sono 2.437 ...

Advertising

reportrai3 : I vaccini anti-Covid dovevano portarci fuori dalla pandemia. Eppure il virus continua a correre. Colpa della varian… - Adnkronos : #Parisi: “Italia rischiava 500mila morti, salvata da vaccini e misure”. - marattin : Il 1 ottobre avevamo un numero di ricoverati Covid identico a quello dello scorso anno. Ma nelle 2 settimane succes… - MarieTDiCocco : RT @giusepperizzos: Io:'Ieri la Lombardia, per la prima volta, grazie ai vaccini, non ha avuto un morto per Covid e tanto in quindicimila h… - Ki_LoVede : RT @TestPerTutti: ?Allarme ospedali in GB? ??Covid: in Gran Bretagna?? oltre 40mila casi x 5 giorni di fila. I dati del 17 ottobre: 45.140… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Silvio Berlusconi contro i No Green Pass: 'Irresponsabili da sanzionare'. E fa un paragone con Auschwitz Il Cavaliere non ha dubbi che sia grazie ai vaccini se l'Italia sta tornando ad una vita normale ... È il Covid che ha distrutto non solo tante vite umane ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro ".

Non solo Covid. Arriva un autunno caldo per il Cremlino ... al 15 ottobre, vi sono 47.558.639 vaccinati con entrambe le dosi, pari al 32.60% della popolazione, nonostante lo Sputnik V sia stato tra i primi vaccini ad essere impiegato nella lotta al Covid - ...

Covid, da pandemia a endemia, vaccini e varianti: come cambierà il virus Sky Tg24 Covid, 18enne non vaccinato con la polmonite: ricoverato Un ragazzo di diciotto anni, positivo al Covid e non vaccinato, con una polmonite bilaterale diffusa è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Il tampone antigenico è ...

Covid: effettivi negativi sulle regioni italiane per 10 anni È quanto stima il Comitato delle Regioni Ue nel suo ultimo barometro pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle regioni ...

Il Cavaliere non ha dubbi che sia grazie aise l'Italia sta tornando ad una vita normale ... È ilche ha distrutto non solo tante vite umane ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro ".... al 15 ottobre, vi sono 47.558.639 vaccinati con entrambe le dosi, pari al 32.60% della popolazione, nonostante lo Sputnik V sia stato tra i primiad essere impiegato nella lotta al- ...Un ragazzo di diciotto anni, positivo al Covid e non vaccinato, con una polmonite bilaterale diffusa è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Il tampone antigenico è ...È quanto stima il Comitato delle Regioni Ue nel suo ultimo barometro pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle regioni ...