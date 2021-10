Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 18:10 (Di domenica 17 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio con l’accelerazione degli ultimi giorni che ha scaricati hanno superato quota 100 milioni non strinse si è dunque registrato a cavallo dall’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione per i lavoratori tra il 14 e il 16 ottobre sono stati scaricati ben due milioni e mezzo con il record toccato proprio venerdì e proseguiremo a oltranza Le mobilitazioni hai presi via al varco 4 nascono da varie categorie lavorative genitori tutti questi con il coordinamento del Green past si assumono responsabilità di questa Battaglia per la libertà di tutti contro questo ulteriore ricatto lo ha annunciato una portavoce del Coordinamento non greenpass Trieste in una conferenza stampa intanto Stefano putzer si è dimesso dal coordinamento dei portali di Trieste poi che scrivi su Facebook è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio con l’accelerazione degli ultimi giorni che ha scaricati hanno superato quota 100 milioni non strinse si è dunque registrato a cavallo dall’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione per i lavoratori tra il 14 e il 16 ottobre sono stati scaricati ben due milioni e mezzo con il record toccato proprio venerdì e proseguiremo a oltranza Le mobilitazioni hai presi via al varco 4 nascono da varie categorie lavorative genitori tutti questi con il coordinamento del Green past si assumono responsabilità di questa Battaglia per la libertà di tutti contro questo ulteriore ricatto lo ha annunciato una portavoce del Coordinamento non greenpass Trieste in una conferenza stampa intanto Stefano putzer si è dimesso dal coordinamento dei portali di Trieste poi che scrivi su Facebook è ...

