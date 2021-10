Turris-Palermo | Caneo | “Noi prima di tutto dobbiamo salvarci Ce la faremo”

Advertising

2ndfcbaribrit : RT @Gazzetta_it: #SerieC: Juve Stabia, esonerato #Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo - pietroscogna : RT @Gazzetta_it: #SerieC: Juve Stabia, esonerato #Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo - sportli26181512 : Juve Stabia, esonerato Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo: Juve Stabia, esonerato Novellino… - nyepez : RT @Gazzetta_it: #SerieC: Juve Stabia, esonerato #Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo - Gazzetta_it : #SerieC: Juve Stabia, esonerato #Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Palermo

Una batosta senza attenuanti per ilche incassa 3 gol al 'Liguori' di Torre del Greco. Ilha sbagliato due rigori che non giustificano una prestazione opaca. Ladopo una partenza timida ha imposto la sua legge sulla partita, annichilendo con il passare dei minuti i rosanero. ...Con lo stesso risultato, tiene il passo lagrazie all'affermazione sulmentre il Foggia si aggiudica il derby pugliese: una rete di Ferrante stende il Monopoli, che prosegue nel suo ...Le dichiarazioni dell'allenatore della Turris a margine della vittoria maturata ai danni del Palermo di Filippi ...Diretta Turris Palermo: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella 9giornata del girone C di Serie .... Nel finale di frazione è Leonetti a siglare i ...