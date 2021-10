Tre ballerini italiani morti in un incidente nel deserto dell’Arabia Saudita (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre ballerini italiani, poco più che 30enni, sono morti in un incidente nel deserto di Riad, in Arabia Saudita. Si tratta di Antonio Caggianelli di Bisceglie (Bat), Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi. I tre erano in Arabia con una compagnia composta da 10 ballerini, tutti italiani, in tournée per l'inaugurazione di un nuovo teatro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre, poco più che 30enni, sonoin unneldi Riad, in Arabia. Si tratta di Antonio Caggianelli di Bisceglie (Bat), Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi. I tre erano in Arabia con una compagnia composta da 10, tutti, in tournée per l'inaugurazione di un nuovo teatro L'articolo proviene da Firenze Post.

