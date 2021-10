Stiamo costruendo un acceleratore di particelle che ci dirà cosa tiene insieme la materia (Di domenica 17 ottobre 2021) (Foto: Electron-ion collider)Oltre un anno fa, il 9 gennaio 2020, il Department of energy statunitense annunciò al mondo di aver selezionato il Brookhaven national laboratory di Upton, nello stato di New York, come sede di una “nuova struttura di ricerca per la fisica nucleare”. Si tratta del cosiddetto Electron-ion collider (Eic), un enorme acceleratore di particelle il cui costo è stimato tra 1,6 e 2,6 miliardi di dollari e che, se tutto andrà per il verso giusto, sarà completato entro la fine di questo decennio. Oggi ne sappiamo qualcosa di più, anche grazie alla disamina appena pubblicata su The Conversation da Daria Sokhan, fisica sperimentale delle particelle che lavora, per l’appunto, al design di Eic. In breve: lo Electron-ion collider sarà uno strumento che, facendo schiantare gli elettroni contro i protoni e ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) (Foto: Electron-ion collider)Oltre un anno fa, il 9 gennaio 2020, il Department of energy statunitense annunciò al mondo di aver selezionato il Brookhaven national laboratory di Upton, nello stato di New York, come sede di una “nuova struttura di ricerca per la fisica nucleare”. Si tratta del cosiddetto Electron-ion collider (Eic), un enormediil cui costo è stimato tra 1,6 e 2,6 miliardi di dollari e che, se tutto andrà per il verso giusto, sarà completato entro la fine di questo decennio. Oggi ne sappiamo qualdi più, anche grazie alla disamina appena pubblicata su The Conversation da Daria Sokhan, fisica sperimentale delleche lavora, per l’appunto, al design di Eic. In breve: lo Electron-ion collider sarà uno strumento che, facendo schiantare gli elettroni contro i protoni e ...

