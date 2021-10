Primavera, solo un pari contro l’Empoli: Casadei pareggia allo scadere (Di domenica 17 ottobre 2021) pari tra Empoli e Inter Primavera Un punto a testa per Empoli ed Inter nella quinta giornata del Campionato Primavera 1 TIM. I nerazzurri di Chivu agguantano il pareggio quasi allo scadere con Casadei che risponde al vantaggio di Ekong, arrivato nel primo tempo. Primo tempo combattuto tra le due squadre, con una leggera predominanza del possesso palla in favore dei padroni di casa. L’equilibrio si spezza al 35? con Ekong, che chiude una bella trama della squadra toscana. Nerazzurri un po’ troppo timidi, soprattutto in zona offensiva: i primi 45? si chiudono sull’1-0. La ripresa parte con un brivido, i padroni di casa sfiorano subito il raddoppio con il palo colpito da Boli. Da lì in poi è un assolo nerazzurro, con diverse trame di gioco create e occasioni da ... Leggi su intermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)tra Empoli e InterUn punto a testa per Empoli ed Inter nella quinta giornata del Campionato1 TIM. I nerazzurri di Chivu agguantano il pareggio quasiconche risponde al vantaggio di Ekong, arrivato nel primo tempo. Primo tempo combattuto tra le due squadre, con una leggera predominanza del possesso palla in favore dei padroni di casa. L’equilibrio si spezza al 35? con Ekong, che chiude una bella trama della squadra toscana. Nerazzurri un po’ troppo timidi, soprattutto in zona offensiva: i primi 45? si chiudono sull’1-0. La ripresa parte con un brivido, i padroni di casa sfiorano subito il raddoppio con il palo colpito da Boli. Da lì in poi è un asnerazzurro, con diverse trame di gioco create e occasioni da ...

mariolinocalcin : @towerfelix No, all'epoca dicevano che il covid non sarebbe mai arrivato in Italia, è solo un'influenza,di abbracci… - mihairottoilca_ : Dell'autunno amo solo te Che mi ricordi la primavera ?? - Game_pusher : Oggi ho preparato il mio primo #pumpkinspicelatte fatto in casa e niente, berrò solo quello fino alla primavera. - InvisibleOneee : @_heysestra Ah, perché non avete solo la primavera/estate giù? - giangi1169 : @Moonlightshad1 Se lo compra oramai solo chi non lo conosce , vedrai che alle prossime elezioni ammucchierà voti co… -